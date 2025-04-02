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Общество ,  
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В московском метро женщина толкнула знакомого на прибывающий поезд

В московском метро женщина толкнула знакомого на прибывающий поезд
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В московском метро женщина толкнула знакомого мужчину в сторону прибывающего поезда, мужчина выжил, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел вечером 1 апреля на платформе станции метро «Арбатская». Между женщиной и мужчиной «на фоне выяснения личных отношений» произошел конфликт, рассказали в пресс-службе.

В ходе ссоры женщина толкнула мужчину в сторону прибывающего электропоезда, от удара о состав он получил серьезные телесные повреждения. Его доставили в больницу, где диагностировали перелом бедренной кости.

Человек упал на пути на Кольцевой линии московского метро
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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Женщину задержали, в настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела.

В марте 2024 года также в Москве мужчина толкнул женщину на пути перед приближающимся поездом на станции метро «Войковская», женщина успела сгруппироваться и упала в желоб между рельсами. Следственный комитет тогда заявил о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство.

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