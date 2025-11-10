ФСБ задержала москвича, следившего для ВСУ за российским военным

Video

Сотрудники ФСБ задержали 45-летнего москвича, собиравшего по указке украинских спецслужб данные о местах жительства и автомобилях российского военного, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства, передает ТАСС.

По данным ФСБ, задержанный «инициативно установил конфиденциальное сотрудничество» с представителями спецслужб Украины и запрещенной в России украинской террористической организацией. Наряду со сбором данных о проживании и машинах военнослужащего подозреваемый отслеживал его время передвижения.

Также задержанному, как утверждает ФСБ, было поручено совершить диверсию на одной из железнодорожных станций Московского региона. Сотрудники российской спецслужбы задокументировали факты, подтверждающие его намерение перейти на сторону ВСУ или вступить в украинское военизированное формирование для участия в боевых действиях против России.

Мужчину обвиняют в госизмене (ст. 275 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Тремя днями ранее, 7 октября, ФСБ отчиталась о задержании мужчины из Тамбовской области, которого заподозрили в передаче украинскому блогеру данных о военных, участвующих в военной операции на Украине.

С блогером задержанный связался самостоятельно. По данным российского ведомства, подозреваемого, который также финансировал запрещенную в России проукраинскую организацию, контролировала военная разведка Киева.