Москвичей предупредили о дождях в середине недели
Жителей Москвы 10 ноября ждет пасмурная погода, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».
Столбики термометров покажут около плюс 4 градусов, при этом влажность воздуха составит около 82%. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2,1 м/с. Атмосферное давление стабильно держится на уровне 747 мм ртутного столба.
До конца недели в столице сохранится нестабильная погода. Дневные температуры будут колебаться в районе плюс 3–5 градусов, а ночью возможны заморозки до минус 1 градуса. Осадки в виде легких дождей вероятны к середине недели. Атмосферное давление ожидается в диапазоне 747–750 мм ртутного столба.
