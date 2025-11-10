Москвичей предупредили о дождях в середине недели

Жителей Москвы 10 ноября ждет пасмурная погода, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Столбики термометров покажут около плюс 4 градусов, при этом влажность воздуха составит около 82%. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2,1 м/с. Атмосферное давление стабильно держится на уровне 747 мм ртутного столба.

До конца недели в столице сохранится нестабильная погода. Дневные температуры будут колебаться в районе плюс 3–5 градусов, а ночью возможны заморозки до минус 1 градуса. Осадки в виде легких дождей вероятны к середине недели. Атмосферное давление ожидается в диапазоне 747–750 мм ртутного столба.