Военная операция на Украине⁠,
0

Возможный участник атаки БПЛА на Иркутскую область накопил долги в России

«РИА Новости»: возможный участник атаки БПЛА на Иркутскую область накопил долги
Сюжет
Военная операция на Украине

Уроженец Донецка Артем Тимофеев, которого объявили в розыск как возможного участника июньской атаки дронов на Иркутскую область, брал кредиты в России и накопил задолженность более 100 тыс. руб., сообщило «РИА Новости» со ссылкой на материалы правоохранительных органов,

Согласно материалам, Тимофеев оформил несколько крупных кредитов, но впоследствии перестал их погашать, в результате чего образовалась задолженность, превышающая 100 тыс. руб. Ранее «РИА Новости» сообщало, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета Тимофеева.

Уроженца Донецка объявили в розыск после атаки БПЛА на Иркутскую область
Политика
Фото:Администрация МО «город Усть-Кут»

Тимофеева объявили в розыск 2 июня после атаки беспилотников на военный аэродром в Иркутской области 1 июня. В результате удара загорелись нескольких единиц авиационной техники. В ориентировке на него было указано, что он может быть причастен к этому нападению.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что целью атаки была военная часть в поселке Среднем Усольского района. Дроны были запущены из фуры. Минобороны указывало, что беспилотники запускали «с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов».

По данным Минобороны, 1 июня атаке подвергся аэродром не только в Иркутской области, но и в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

В розыске также находится жена Тимофеева Екатерина.10 июня Росфинмониторинг внес супругов в перечень террористов и экстремистов.

Теги
Егор Алимов
Долги Иркутская область аэродром дроны кредит

