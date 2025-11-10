 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Аэропорт Уфы седьмым за ночь ограничил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Уфы ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

О введении ограничений в воздушной гавани Уфы Кореняко написал в 5:45 мск. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил он.

Шестой за ночь аэропорт ограничил полеты
Политика

Аэропорты Тамбова и Калуги сняли ограничения на полеты, сообщили в Росавиации. Тамбовский аэропорт отменил ограничения в 5:04 мск, а калужский — через 15 минут.

Ограничения продолжают действовать в аэропортах Самары, Саратова, Пензы и Волгограда. Такие меры в аэропортах вводят на фоне угрозы атаки беспилотников. 

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Егор Алимов
Уфа аэропорты Росавиация

