Аэропорт Уфы седьмым за ночь ограничил полеты
Аэропорт Уфы ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
О введении ограничений в воздушной гавани Уфы Кореняко написал в 5:45 мск. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил он.
Аэропорты Тамбова и Калуги сняли ограничения на полеты, сообщили в Росавиации. Тамбовский аэропорт отменил ограничения в 5:04 мск, а калужский — через 15 минут.
Ограничения продолжают действовать в аэропортах Самары, Саратова, Пензы и Волгограда. Такие меры в аэропортах вводят на фоне угрозы атаки беспилотников.
