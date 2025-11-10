В аэропорту Самары ввели ограничения на полеты

Шестой за ночь аэропорт ограничил полеты

Аэропорт Самары ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Об ограничениях он написал в 4:57 мск. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил представитель Росавиации.

Ранее в ночь на 10 ноября аналогичные меры на фоне угрозы атаки беспилотников ввели аэропорты Саратова, Пензы, Волгограда, Тамбова и Калуги. Во всех воздушных гаванях, кроме Тамбова, ограничения продолжают действовать. В тамбовском аэропорту сняли ограничения в 5:04 мск.

Сообщения об ограничении полетов в ряде аэропортов поступали от Росавиации в ночь на 8 ноября. Тогда Минобороны сообщило о перехвате 79 дронов над регионами России.