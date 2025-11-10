 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорты Саратова и Пензы ввели ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Саратова и Пензы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил Кореняко. Об ограничениях в аэропорту Саратова он сообщил в 3:53 мск, а об аналогичных мерах в пензенском аэропорту написал через четыре минуты.

Еще два российских аэропорта ограничили взлет и посадку самолетов
Политика

Ранее в ночь на 10 ноября ограничения на полеты на фоне беспилотной опасности вводили аэропорты Волгограда, Тамбова и Калуги. Во всех воздушных гаванях ограничения продолжают действовать.

Двумя днями ранее, в ночь на 8 ноября, над российскими регионами были сбиты 79 украинских дронов, в том числе над Ростовской, Брянской, Курской, Волгоградской и Белгородской областях. На фоне беспилотной опасности ограничения на полеты вводили ряд аэропортов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Егор Алимов
Саратов Пенза аэропорты Росавиация

Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Защита «крабового короля» попросила закрыть дело из-за его смерти Бизнес, 05:22
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой Общество, 05:14
Небензя заявил, что не видит роли ООН в урегулировании кризиса на Украине Политика, 05:11
Шестой за ночь аэропорт ограничил полеты Политика, 05:09
Посол заявил о паузе в строительстве базы ВМФ России в Судане Политика, 04:55
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Верховный суд позволил наказывать обоих участников драки в равной мере Общество, 04:37
Барабанщика «Стоптайм» отпустили из-под ареста в Санкт-Петербурге Общество, 04:18
Аэропорты Саратова и Пензы ввели ограничения на полеты Политика, 04:06
Трамп заявил, что США близки к прекращению шатдауна Политика, 04:06
ХАМАС заявил о готовности вывести военных из занятых Израилем частей Газы Политика, 03:48
Москва и Дели подготовят соглашение о гарантиях для индийских мигрантов Политика, 03:24
Air Force One Трампа низко пролетел над стадионом во время матча по регби Спорт, 03:20
Женщину в Мали публично казнили за публикации в TikTok Общество, 02:50