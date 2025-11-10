Аэропорты Саратова и Пензы ввели ограничения на полеты
Аэропорты Саратова и Пензы ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил Кореняко. Об ограничениях в аэропорту Саратова он сообщил в 3:53 мск, а об аналогичных мерах в пензенском аэропорту написал через четыре минуты.
Ранее в ночь на 10 ноября ограничения на полеты на фоне беспилотной опасности вводили аэропорты Волгограда, Тамбова и Калуги. Во всех воздушных гаванях ограничения продолжают действовать.
Двумя днями ранее, в ночь на 8 ноября, над российскими регионами были сбиты 79 украинских дронов, в том числе над Ростовской, Брянской, Курской, Волгоградской и Белгородской областях. На фоне беспилотной опасности ограничения на полеты вводили ряд аэропортов.
