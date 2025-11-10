Верховный суд позволил наказывать обоих участников драки в равной мере

Верховный суд России постановил, что к административной ответственности могут быть привлечены оба участника конфликта, если их действия содержат состав правонарушения. Соответствующее разъяснение содержится в постановлении судебной коллегии по административным делам, передает «РИА Новости».

Поводом стало рассмотрение Верховным судом жалобы жителя Благовещенска, оштрафованного на 5 тыс. руб. за драку на парковке. Мужчина пытался оспорить штраф, дойдя до высшей судебной инстанции.

В своих показаниях он сначала утверждал, что действовал в интересах самообороны после того, как оппонент плюнул на его машину, и ему пришлось «защищать честь и достоинство». Затем он заявил, что не наносил ударов, а лишь оттолкнул другого участника конфликта «ладошкой».

Основным аргументом обвиняемого было то, что второй участник также привлечен к ответственности. Однако суд установил, что его действия носили активный, а не оборонительный характер, и привлечение к ответственности второго участника не освобождает от нее первого. Суд подчеркнул, что обоюдное причинение повреждений не исключает ответственности каждого из виновных, и оставил наказание в силе.

За драку, повлекшую побои, но не содержащую признаков уголовно наказуемого деяния (например, причинение вреда здоровью), предусмотрена ответственность по статье 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях «Побои». Наказание может включать административный штраф (от 5 до 30 тыс. руб.), административный арест (от 10 до 15 суток) или обязательные работы (от 60 до 120 часов).