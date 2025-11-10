Еще два российских аэропорта ограничили взлет и посадку самолетов

Аэропорты Волгограда и Тамбова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Об ограничениях в аэропорту Волгограда Росавиация сообщила в 2:28 мск, а о введении аналогичных мер в тамбовской воздушной гавани Кореняко написал через десять минут. Примерно за час до этого ограничения на полеты также ввел аэропорт Калуги — в 1:15 мск.

Ограничения в аэропортах вводят на фоне беспилотной опасности. Ранее вечером 8 ноября аналогичные меры вводил аэропорт Геленджика, их сняли утром 9 ноября.

Аэропорт Волгограда также вводил ограничительные меры 8 ноября. В ночь на 8 ноября над российскими регионами были сбиты 79 украинских дронов, в том числе над Волгоградской областью. На фоне беспилотной опасности ограничения на полеты вводили еще ряд аэропортов.