Женщину в Мали публично казнили за публикации в TikTok
На севере Мали похитили и казнили Мариам Сиссе, которая публиковала в социальную сеть TikTok ролики о городе Тонка. Предполагаемые джихадисты, казнившие молодую девушку, обвинили ее в сотрудничестве с армией. Об этом сообщил SCMP со ссылкой на семью погибшей и местные власти.
«Мою сестру арестовали в четверг джихадисты», — объяснил брат погибшей, заявив, что они обвинили Сиссе в «информировании малийской армии о своих передвижениях». По словам родственника девушки, джихадисты отвезли ее на мотоцикле в Тонку, где ее застрелили на площади Независимости.
По информации источников в службе безопасности, Мариам Сиссе была казнена на городской площади в Тонке джихадистами, которые обвинили ее в съемке их деятельности для малийской армии.
У Сиссе было более 90 тыс. подписчиков в TikTok. Она снимала видео про город Тонку.
Джихадисты начали действовать в Мали в 2012 году, распространив свою деятельность на соседние Нигер и Буркина-Фасо в 2015 году. В Нигере, Мали и Буркина-Фасо действуют группировки, связанные как с «Аль-Каидой», так и с «Исламским государством» (обе признаны террористическими и запрещены в России). В Мали военная хунта взяла под контроль страну в 2021 году. Военные Мали, Буркина-Фасо и Нигера договорились вместе бороться с угрозой джихадистов.
Как пишет SCMP, в последние недели боевики связанной с «Аль-Каидой» джихадистской группировки установили топливную блокаду в Мали. Это вынудило власти закрыть школы и сорвало сбор урожая в ряде регионов.
