Политика⁠,
0

Экс-президента Конго заочно приговорили к смертной казни за госизмену

Бывшего президента Демократической Республики Конго (ДРК) Жозефа Кабилу заочно приговорили к смертной казни по обвинению в государственной измене. Решение вынес военный трибунал страны, сообщает Le Figaro.

54-летний Кабила был признан виновным в сотрудничестве с вооруженной антиправительственной группировкой «Движение 23 марта» (M23), поддерживаемой Руандой. Экс-глава государства не присутствовал на процессе и не был представлен адвокатами.

Как отмечает издание, приговор был вынесен на фоне недавнего возвращения Кибилы в страну, что вызвало обеспокоенность властей в Киншасе. В мае по инициативе правительства с бывшего президента сняли пожизненный сенаторский иммунитет, а в июле начался судебный процесс. Его текущее местонахождение не раскрывается.

По мнению автора статьи, несмотря на вынесенный смертный приговор, арест Кабилы маловероятен. Мораторий на исполнение смертных приговоров был отменен в 2024 году, однако казни в стране с тех пор не проводились. 

Решение суда может быть обжаловано в Кассационном суде, но только по процедурным основаниям, без пересмотра сути дела.

Как США мирят Руанду и Конго в обмен на доступ к природным ресурсам
Политика
Лагерь для переселенцев, где проживают десятки тысяч людей из-за военного конфликта между Демократической Республикой Конго&nbsp;и Руандой, восточная часть ДРК, декабрь 2024 года

Как сообщает Le Figaro, в мае Кабила посетил Гому — административный центр провинции Северное Киву, находящийся под контролем повстанцев из М23.

Обострение конфликта между Руандой и Конго началось в октябре 2022 года, когда группировка М23 начала наступление в восточной части республики.

Группировка существует с 2012 года и была создана на базе Национального конгресса народной обороны — повстанческой группировки под руководством генерала Лорана Нкунды, действовавшей в Северном Киву, восточной провинции Конго. Своей задачей группировка называет защиту этнического меньшинства тутси. В 2022 году М23 перешла к боевым действиям.

В январе 2025 года М23 захватила Гому. На этом фоне власти Конго заявили о разрыве отношений с Руандой.

