Экс-президента Конго заочно приговорили к смертной казни за госизмену
Бывшего президента Демократической Республики Конго (ДРК) Жозефа Кабилу заочно приговорили к смертной казни по обвинению в государственной измене. Решение вынес военный трибунал страны, сообщает Le Figaro.
54-летний Кабила был признан виновным в сотрудничестве с вооруженной антиправительственной группировкой «Движение 23 марта» (M23), поддерживаемой Руандой. Экс-глава государства не присутствовал на процессе и не был представлен адвокатами.
Как отмечает издание, приговор был вынесен на фоне недавнего возвращения Кибилы в страну, что вызвало обеспокоенность властей в Киншасе. В мае по инициативе правительства с бывшего президента сняли пожизненный сенаторский иммунитет, а в июле начался судебный процесс. Его текущее местонахождение не раскрывается.
По мнению автора статьи, несмотря на вынесенный смертный приговор, арест Кабилы маловероятен. Мораторий на исполнение смертных приговоров был отменен в 2024 году, однако казни в стране с тех пор не проводились.
Решение суда может быть обжаловано в Кассационном суде, но только по процедурным основаниям, без пересмотра сути дела.
Как сообщает Le Figaro, в мае Кабила посетил Гому — административный центр провинции Северное Киву, находящийся под контролем повстанцев из М23.
Обострение конфликта между Руандой и Конго началось в октябре 2022 года, когда группировка М23 начала наступление в восточной части республики.
Группировка существует с 2012 года и была создана на базе Национального конгресса народной обороны — повстанческой группировки под руководством генерала Лорана Нкунды, действовавшей в Северном Киву, восточной провинции Конго. Своей задачей группировка называет защиту этнического меньшинства тутси. В 2022 году М23 перешла к боевым действиям.
В январе 2025 года М23 захватила Гому. На этом фоне власти Конго заявили о разрыве отношений с Руандой.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным
Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам
Умер актер Геннадий Нилов
Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта
Президент Польши признался, что говорит с духом
Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию
Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине
Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов