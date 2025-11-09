Путин по телефону поздравил Пахмутову с днем рождения во время концерта

Путин по телефону поздравил Пахмутову с 96-летием во время ее концерта

Владимир Путин и Александра Пахмутова (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил композитора Александру Пахмутову с 96-летием во время ее концерта в Государственном Кремлевском дворце, сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся «фактически в прямом эфире», отметили в Кремле.

Пахмутова — народная артистка СССР, лауреат государственных премий СССР и России. Родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне район Волгограда). Окончила Московскую консерваторию по классу композиции, затем через три года — аспирантуру.

Пахмутова написала около 500 песен, среди которых — «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Беловежская пуща», «До свиданья, Москва!», «Нежность», «Орлята учатся летать» и другие.

В 2024 году Пахмутовой присвоили звание Героя Труда России.