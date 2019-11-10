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Пахмутова ответила Путину на слова о награждении орденом

Композитор Александра Пахмутова пожелала президенту России Владимиру Путину, чтобы «получалось все доброе, хорошее, высокое, что вы хотели для нашей страны». Так она отреагировала на слова российского лидера о том, что он решил наградить ее орденом Андрея Первозванного.

С поздравлением Путин выступил на концерте композитора, посвященном ее 90-летию, — он вышел на сцену с букетом цветов. В поздравлении Путин сказал, что «многие поколения наших граждан идут с вашей музыкой».

Общество
Путин приехал на концерт к Пахмутовой и поздравил ее с юбилеем

Путин сказал, что задумался, почему «так получается», что музыка Пахмутовой «трогает всех нас». По его мнению, так происходит из-за того, что ее песни и композиции как народные.

В конце речи президент России сказал, что подписал указ о вручении Пахмутовой ордена Андрея Первозванного. Вручить же награду он собрался, «как и положено», на церемонии в Кремле.

Александра Пахмутова родилась в селе Бекетовка, которое находилось на месте одного из районов Волгограда, 9 ноября 1929 года. До войны будущий композитор поступила в музыкальную школу, после — в Московскую консерваторию. За время своей карьеры она написала вместе с мужем более 400 песен и композиций.

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