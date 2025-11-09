 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Подруга семьи Эрика Булатова назвала причину его смерти

Художник Эрик Булатов умер от эмфиземы легких

Эрик Булатов
Фото: Сергей Булкин / NEWS.RU / Global Look Press
Фото: Facundo Arrizabalaga / EPA / ТАСС
Фото: Harold Cunningham / Getty Images
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Facundo Arrizabalaga / EPA / ТАСС
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Эрик Булатов
Фото: Сергей Булкин / NEWS.RU / Global Look Press
Фото: Facundo Arrizabalaga / EPA / ТАСС
Фото: Harold Cunningham / Getty Images
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Facundo Arrizabalaga / EPA / ТАСС
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Эрик Булатов
(Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)
Фото: Сергей Булкин / NEWS.RU / Global Look Press
Фото: Facundo Arrizabalaga / EPA / ТАСС
Фото: Harold Cunningham / Getty Images
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Facundo Arrizabalaga / EPA / ТАСС
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Эмфизема легких стала причиной смерти художника, почетного члена Российской академии художеств (РАХ) Эрика Булатова, сообщила ТАСС подруга семьи Татьяна. Булатов умер в возрасте 92 лет.

«Эрик Владимирович три последних дня пролежал в одной из больниц Парижа. В этой больнице он умер. Последний год Эрик очень сильно болел: была эмфизема легких, от которой он и ушел из жизни», — сказала собеседница агентства.

Булатов родился 1933 года в Свердловске. В 1952 году окончил Московскую центральную художественную школу при Российской академии художеств (МСХШ). Спустя шесть лет, в 1958-м, выпустился с факультета живописи Государственного академического художественного института имени Сурикова.

В СССР Булатов постоянно участвовал в выставках с 1957 года, затем эта деятельность продолжилась и в России. За рубежом его картины выставляются с 1973-го. Выставки проводились в Третьяковской галерее, Государственном центре современного искусства в Москве (обе — в 2003-м), Национальном музее Монако (2013), а также в московском Музее современного искусства «Гараж» (2015).

Булатов был одним из основателей московского концептуализма и соц-арта. Он написал картину «Слава КПСС» (1975), проданную в 2008 году за $2,1 млн. Булатов много лет возглавлял список самых дорогих российских художников.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Полина Минаева
художник Франция смерть искусство
Материалы по теме
Умер народный артист России Владимир Симонов
Общество
Умер художник Павел Никонов
Общество
Умер лауреат Нобелевской премии за открытие структуры ДНК Джеймс Уотсон
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Министр обороны Латвии назвал свою страну «сверхдержавой беспилотников» Политика, 16:59
Подруга семьи Эрика Булатова назвала причину его смерти Общество, 16:55
«Локомотив» остался без капитана на матч с «Краснодаром» Спорт, 16:52
Путину показали видео с потерявшим ноги бойцом, которому он помог Политика, 16:42
Как бизнес адаптируется к колебаниям рынка коммерческого автотранспорта Отрасли, 16:40
Ким Дотком после остановки ТЭС на Украине призвал к урегулированию Политика, 16:38
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Организатор маршрута Трабзон — Сочи назвал беспределом отказ зайти в порт Общество, 16:17
Семак фразой «увидели весенний футбол» оценил матч «Зенита» в Самаре Спорт, 16:10
Axios узнал о приостановке Вашингтоном поставок оружия НАТО на $5 млрд Политика, 16:09
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Лавров назвал союзника России, помимо армии и флота Политика, 15:56
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 15:56