Подруга семьи Эрика Булатова назвала причину его смерти
Эмфизема легких стала причиной смерти художника, почетного члена Российской академии художеств (РАХ) Эрика Булатова, сообщила ТАСС подруга семьи Татьяна. Булатов умер в возрасте 92 лет.
«Эрик Владимирович три последних дня пролежал в одной из больниц Парижа. В этой больнице он умер. Последний год Эрик очень сильно болел: была эмфизема легких, от которой он и ушел из жизни», — сказала собеседница агентства.
Булатов родился 1933 года в Свердловске. В 1952 году окончил Московскую центральную художественную школу при Российской академии художеств (МСХШ). Спустя шесть лет, в 1958-м, выпустился с факультета живописи Государственного академического художественного института имени Сурикова.
В СССР Булатов постоянно участвовал в выставках с 1957 года, затем эта деятельность продолжилась и в России. За рубежом его картины выставляются с 1973-го. Выставки проводились в Третьяковской галерее, Государственном центре современного искусства в Москве (обе — в 2003-м), Национальном музее Монако (2013), а также в московском Музее современного искусства «Гараж» (2015).
Булатов был одним из основателей московского концептуализма и соц-арта. Он написал картину «Слава КПСС» (1975), проданную в 2008 году за $2,1 млн. Булатов много лет возглавлял список самых дорогих российских художников.
