Министр обороны Латвии назвал свою страну «сверхдержавой беспилотников»
Глава Министерства обороны Латвии Андрис Спрудс в социальной сети X назвал свою страну «сверхдержавой беспилотников».
«Латвия доказывает, что она — сверхдержава в области дронов!» — написал Спрудс.
По его словам, в Латвии создается полный цикл экосистемы дронов — от идеи до производства БПЛА и обучения операторов.
Министр также объявил об открытии в Риге центра подготовки «Дом дронов», крупнейшего в странах Балтии крытого центра обучения пилотированию беспилотников микрокласса.
Латвия и Великобритания с 2024 года возглавляют коалицию, которая оказывает Киеву помощь с беспилотниками. В рамках объединения работают более 265 компаний.
Россия осуждает военную помощь Запада Украине. В Москве подчеркивали, что поддержка Киева способствует затягиванию конфликта.
