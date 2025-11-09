 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Министр обороны Латвии назвал свою страну «сверхдержавой беспилотников»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Janis Laizans / Reuters
Фото: Janis Laizans / Reuters

Глава Министерства обороны Латвии Андрис Спрудс в социальной сети X назвал свою страну «сверхдержавой беспилотников».

«Латвия доказывает, что она — сверхдержава в области дронов!» — написал Спрудс.

По его словам, в Латвии создается полный цикл экосистемы дронов — от идеи до производства БПЛА и обучения операторов.

Министр также объявил об открытии в Риге центра подготовки «Дом дронов», крупнейшего в странах Балтии крытого центра обучения пилотированию беспилотников микрокласса.

Франция отправила на Украину старые рыболовные сети для ловли дронов
Политика
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Латвия и Великобритания с 2024 года возглавляют коалицию, которая оказывает Киеву помощь с беспилотниками. В рамках объединения работают более 265 компаний.

Россия осуждает военную помощь Запада Украине. В Москве подчеркивали, что поддержка Киева способствует затягиванию конфликта.

Авторы
Теги
Полина Минаева
Латвия беспилотники Министерство обороны
