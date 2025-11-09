Лавров назвал союзника России, помимо армии и флота

Сергей Лавров (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Союзниками России являются не только ее армия и флот, но и Воздушно-космические силы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для программы «Военная приемка», посвященном 25-летию «Рособоронэкспорта».

«Мы часто вспоминаем, что у России по-прежнему два союзника — армия и флот, но, безусловно, нужно добавлять Воздушно-космические силы», — считает министр.

По его словам, «Рособоронэкспорт» является главным российским поставщиком на мировые рынки. Министр подчеркнул, что российское оружие помогает многим странам защитить свои границы после освобождения от «неоколониального ига». Российские позиции в мире во многом зависят от военно-технического сотрудничества с другими государствами, добавил он.

В сентябре ТАСС узнал, что Россия направила Индии предложение о поставке и локализации производства истребителей пятого поколения Су-57. Индийская сторона в настоящее время рассматривает это предложение, пояснил источник агентства.

Осенью 2024 года «Рособоронэкспорт» рассказал о первых зарубежных контрактах на поставку истребителей Су-57. По данным госкомпании, интерес к самолету проявили несколько стран.

В феврале 2025 года Алжир подтвердил планы по приобретению экспортной версии Су-57 у России. Пилоты страны проходят обучение в России, а поставки самолетов планируются в конце года.