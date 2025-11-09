В Москве шесть человек заразились ботулизмом
Шесть человек заразились ботулизмом в Москве, они жили в одной квартире и ели соления собственного приготовления, сообщает пресс-служба столичного депздрава в телеграм-канале.
«В СМИ появилась информация о заражении ботулизмом —департамент здравоохранения Москвы подтверждает шесть случаев», — говорится в сообщении.
Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в Новой Москве пятеро человек попали в реанимацию после употребления домашних солений. Как уточнил канал, семья купила консервированные овощи с рук в районе Коммунарки, единственным, кто не пострадал, стал трехлетний ребенок, которого не кормили соленьями, говорилось в сообщении.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами
Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России
NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев