В Москве шесть человек заразились ботулизмом после употребления солений

В Москве шесть человек заразились ботулизмом

Шесть человек заразились ботулизмом в Москве, они жили в одной квартире и ели соления собственного приготовления, сообщает пресс-служба столичного депздрава в телеграм-канале.

«В СМИ появилась информация о заражении ботулизмом —департамент здравоохранения Москвы подтверждает шесть случаев», — говорится в сообщении.

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в Новой Москве пятеро человек попали в реанимацию после употребления домашних солений. Как уточнил канал, семья купила консервированные овощи с рук в районе Коммунарки, единственным, кто не пострадал, стал трехлетний ребенок, которого не кормили соленьями, говорилось в сообщении.