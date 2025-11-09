 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

В Москве шесть человек заразились ботулизмом

В Москве шесть человек заразились ботулизмом после употребления солений
Сюжет
Новости Москвы

Шесть человек заразились ботулизмом в Москве, они жили в одной квартире и ели соления собственного приготовления, сообщает пресс-служба столичного депздрава в телеграм-канале.

«В СМИ появилась информация о заражении ботулизмом —департамент здравоохранения Москвы подтверждает шесть случаев», — говорится в сообщении.

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в Новой Москве пятеро человек попали в реанимацию после употребления домашних солений. Как уточнил канал, семья купила консервированные овощи с рук в районе Коммунарки, единственным, кто не пострадал, стал трехлетний ребенок, которого не кормили соленьями, говорилось в сообщении.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Софья Полковникова
ботулизм Москва департамент здравоохранения
Материалы по теме
Два школьника из приморского Дальнегорска заразились туберкулезом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
От ветеринара до генного инженера: как готовят специалистов для АПК Национальные проекты, 12:22
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Россиянина признали звездой дня в НХЛ за шатаут в нью-йоркском дерби Спорт, 12:19
Новый KPI: почему важно оценивать когнитивное здоровье сотрудниковПодписка на РБК, 12:18
Минобороны сообщило о взятии Рыбного в Запорожской области Политика, 12:08
Агенты ИИ не работают в вакууме: почему культура важнее технологии Тренды, 12:06
Метро в Харькове остановило работу второй день подряд Политика, 12:06
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Как вы хотели бы прожить жизнь. Составляем идеальный план и его бюджетПодписка на РБК, 12:06
Зарубежные инвестиции без инфраструктурного риска: страновые индексы #всенабиржу!, 12:04
Новая жизнь старых стен: какими стали арт-кластеры Москвы Стиль, 11:59
Суд в Москве выселил из жилья уехавшую из России экоактивистку Чирикову Политика, 11:55
Как банки из кредиторов превратились в партнеров по развитию бизнеса Отрасли, 11:50
В Таганроге произошло аварийное отключение света в нескольких районах Общество, 11:46
В театре Вахтангова назвали причину смерти Владимира Симонова Общество, 11:44