В Ростове-на-Дону танкер «Клавдия» с маслом столкнулся с сухогрузом

Сухогруз и танкер с подсолнечным маслом столкнулись на реке в Ростове-на-Дону, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Ростовской области.

«Поступила информация о столкновении танкера с подсолнечным маслом «Клавдия» с порожним сухогрузом «Опал», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.

Специалисты не вводили ограничения для движения судов. Ведутся следственные мероприятия.

В западном межрегиональном следственном управлении на транспорте начали проверку по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

В конце октября другой сухогруз столкнулось с лодкой в реке Дон в Аксайском районе на юго-западе Ростовской области. В результате аварии погиб пенсионер. Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса России — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.