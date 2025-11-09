В Ростове-на-Дону танкер «Клавдия» с маслом столкнулся с сухогрузом
Сухогруз и танкер с подсолнечным маслом столкнулись на реке в Ростове-на-Дону, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Ростовской области.
«Поступила информация о столкновении танкера с подсолнечным маслом «Клавдия» с порожним сухогрузом «Опал», — говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.
Специалисты не вводили ограничения для движения судов. Ведутся следственные мероприятия.
В западном межрегиональном следственном управлении на транспорте начали проверку по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).
В конце октября другой сухогруз столкнулось с лодкой в реке Дон в Аксайском районе на юго-западе Ростовской области. В результате аварии погиб пенсионер. Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса России — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами
Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России
NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев