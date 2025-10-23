 Перейти к основному контенту
Общество
0

При столкновении сухогруза с лодкой на Дону погиб пенсионер

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Сухогрузное судно столкнулось с лодкой в реке Дон в Аксайском районе на юго-западе Ростовской области, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в своем телеграм-канале.

По данным регионального МЧС, в результате аварии двое человек — женщина и 67-летний мужчина — выпали за борт лодки, пенсионер погиб.

У побережья Одессы подорвался сухогруз
Политика
Фото:Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press

Надзорное ведомство начало проверку, на место выехал волго-донской транспортный прокурор.

В конце сентября на Волге произошло столкновение сухогруза «Тарту» и моторной лодки, в результате инцидента погиб мужчина 1985 года рождения, а пострадал мужчина 1965 года рождения, сообщили тогда в МЧС Самарской области. По данным министерства, инцидент произошел из-за нарушений правил пользования маломерным судном.

Софья Полковникова
сухогруз Дон Ростовская область
