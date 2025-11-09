 Перейти к основному контенту
Суд в Москве выселил из жилья уехавшую из России экоактивистку Чирикову

Коптевский районный суд города Москвы постановил лишить права на квартиру уехавшую из России экоактивистку Евгению Чирикову (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Решение инстанции опубликовано в картотеке.

В документе говорится, что суд рассматривал иск Чириковой Юлии Петровны, Чирикова Дмитрия Сергеевича и Чирикова Сергея Николаевича к Чириковой Евгении Сергеевне. Истцы заявили, что являются собственниками квартиры, в которой зарегистрирована ответчица. Ответчица, в свою очередь, подарила свою долю квартиры в апреле 2018 года Чирикову Дмитрию Сергеевичу и уже более десяти лет в квартире не проживает, коммунальные услуги не оплачивает и не пытается вернуться в жилое помещение.

Суд рассмотрел материалы дела и признал, что у ответчицы нет оснований для сохранения права пользования квартирой.

Осужденного за «суицид» на Красной площади акциониста признали иноагентом
Политика
Павел&nbsp;Крисевич&nbsp;(справа) во время своей публичной акции, 2021 год

В декабре 2024 года суд заочно арестовал Чирикову по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах России. В ноябре 2024 года в СК сообщили о деле против Чириковой по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса России — оправдание терроризма. Тогда следователи обнаружили видеотрансляцию с ее участием и интервью, в которых «содержатся признаки оправдания деятельности террористической организации».

Активистка уехала из России еще в 2015 году. С начала спецоперации на Украине она выступает с резкой критикой российских властей.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Москва жилье Евгения Чирикова иноагенты
