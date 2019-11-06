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Факелы и чучело Джонсона: как британцы отпраздновали Ночь костра
5 ноября в Великобритании отметили Ночь костра — этой традиции несколько сотен лет. Приуроченный к раскрытию Порохового заговора и предотвращению взрыва парламента, этот праздник со временем стал одним из главных для британцев. Как прошла Ночь костра — в фоторепортаже РБК
Фото: Toby Melville / Reuters

История праздника насчитывает более 400 лет. В этот день в 1605 году был раскрыт Пороховой заговор: группа людей собиралась взорвать здание парламента во время заседания, для этого они спрятали в подвале 36 бочек с порохом. Заговорщиков, в том числе Гая Фокса, который должен был поджечь фитиль, казнили.

Фото: Toby Melville / Reuters

Британцы отмечают Ночь костра ежегодно. Главными традициями стали разжигание костров и запуск фейерверков.

Фото: Toby Melville / Reuters
На костре в этот день принято сжигать чучело Гая Фокса.
Фото: Toby Melville / Reuters

На праздник привозят чучела и других персонажей, в том числе современных политиков. На фото: фигуры британского премьер-министра Бориса Джонсона и лидера палаты общин Джейкоба Риса-Могга​.
 

Фото: Toby Melville / Reuters
Многие участники праздника приходят в исторических костюмах, некоторые разыгрывают сцену ареста Гая Фокса и других заговорщиков.
Фото: Toby Melville / Reuters
В британских городах есть организованные площадки для празднования Ночи костра, но многие отмечают эту дату дома, например, запускают фейерверки в саду.
Фото: Toby Melville / Reuters
Мировую известность Ночь костра, или Ночь Гая Фокса, приобрела благодаря комиксу «V значит Вендетта» Алана Мура 1980-х годов и его экранизации 2006 года, где главный герой носил маску, повторяющую очертания лица Гая Фокса. Такие маски стали использовать протестующие в разных странах — например, в них появлялись участники продолжающихся акций в Гонконге.
Фото: Toby Melville / Reuters
Теги: мультимедиа, Гай Фокс
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