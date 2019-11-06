Факелы и чучело Джонсона: как британцы отпраздновали Ночь костра

5 ноября в Великобритании отметили Ночь костра — этой традиции несколько сотен лет. Приуроченный к раскрытию Порохового заговора и предотвращению взрыва парламента, этот праздник со временем стал одним из главных для британцев. Как прошла Ночь костра — в фоторепортаже РБК

История праздника насчитывает более 400 лет. В этот день в 1605 году был раскрыт Пороховой заговор: группа людей собиралась взорвать здание парламента во время заседания, для этого они спрятали в подвале 36 бочек с порохом. Заговорщиков, в том числе Гая Фокса, который должен был поджечь фитиль, казнили. Британцы отмечают Ночь костра ежегодно. Главными традициями стали разжигание костров и запуск фейерверков. На костре в этот день принято сжигать чучело Гая Фокса. На праздник привозят чучела и других персонажей, в том числе современных политиков. На фото: фигуры британского премьер-министра Бориса Джонсона и лидера палаты общин Джейкоба Риса-Могга​.

Многие участники праздника приходят в исторических костюмах, некоторые разыгрывают сцену ареста Гая Фокса и других заговорщиков. В британских городах есть организованные площадки для празднования Ночи костра, но многие отмечают эту дату дома, например, запускают фейерверки в саду. Мировую известность Ночь костра, или Ночь Гая Фокса, приобрела благодаря комиксу «V значит Вендетта» Алана Мура 1980-х годов и его экранизации 2006 года, где главный герой носил маску, повторяющую очертания лица Гая Фокса. Такие маски стали использовать протестующие в разных странах — например, в них появлялись участники продолжающихся акций в Гонконге.