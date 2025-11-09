«РИА Новости» сообщило об аресте почти 10 человек по делу о связях с СБУ
Правоохранители арестовали почти десять человек по обвинению в участии в «террористическом сообществе, сотрудничающем со Службой безопасности Украины», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Одним из основных фигурантов, установившим связь с СБУ, является иностранец. Также среди арестованных есть и россияне. В уголовном деле также идет речь о «некоторых неустановленных лицах».
Как передал собеседник агентства, все обвиняемые находятся в московских следственных изоляторах, в том числе в «Лефортово». Источник не уточнил, что именно совершили фигуранты.
Ранее сотрудники ФСБ задержали мужчину, который, как утверждают в ведомстве, передал украинскому блогеру данные о военных, участвующих в военной операции на Украине.
Задержанный мужчина сам начал переписываться с блогером, а после начал передавать ему информацию о местах нахождения подразделений, которые участвуют в военной операции. По данным правоохранителей, мужчина также финансировал запрещенную в России проукраинскую организацию.
Следственный отдел УФСБ России по региону возбудил уголовные дела о государственной измене и финансировании терроризма. Наказание по статьям может составить вплоть до пожизненного лишения свободы.
