«РИА Новости» сообщило об аресте почти 10 человек по делу о связях с СБУ

Правоохранители арестовали почти десять человек по обвинению в участии в «террористическом сообществе, сотрудничающем со Службой безопасности Украины», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Одним из основных фигурантов, установившим связь с СБУ, является иностранец. Также среди арестованных есть и россияне. В уголовном деле также идет речь о «некоторых неустановленных лицах».

Как передал собеседник агентства, все обвиняемые находятся в московских следственных изоляторах, в том числе в «Лефортово». Источник не уточнил, что именно совершили фигуранты.

Ранее сотрудники ФСБ задержали мужчину, который, как утверждают в ведомстве, передал украинскому блогеру данные о военных, участвующих в военной операции на Украине.

Задержанный мужчина сам начал переписываться с блогером, а после начал передавать ему информацию о местах нахождения подразделений, которые участвуют в военной операции. По данным правоохранителей, мужчина также финансировал запрещенную в России проукраинскую организацию.

Следственный отдел УФСБ России по региону возбудил уголовные дела о государственной измене и финансировании терроризма. Наказание по статьям может составить вплоть до пожизненного лишения свободы.