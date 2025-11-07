ФСБ задержала мужчину, передавшего данные о военных на Украину. Видео
ЦОС ФСБ опубликовал видео с задержанием мужчины из Тамбовской области, который передавал данные о местонахождении подразделений в зоне военной операции украинскому блогеру. Последний связан с военной разведкой Украины, говорится в сообщении спецслужбы.
На видео показано, как сотрудники спецслужб входят в дом и задерживают мужчину. После задержанного отвезли в отдел, где он дал показания.
Теперь мужчину обвиняют в возможной государственной измене и финансировании проукраинской запрещенной организации, поскольку тот отправлял ей деньги. Наказание по этим статьям — до пожизненного срока в колонии.
