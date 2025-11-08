 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Стала известна причина смерти бывшего ведущего Top Gear Квентина Уилсона

Бывший ведущий Top Gear Квентин Уилсон скончался из-за рака легких

Бывший ведущий британских автомобильных шоу Top Gear и Fifth Gear Квентин Уилсон скончался из-за рака легких, сообщает Sky News со ссылкой на родственников журналиста.

Как пишет издание, борьба с болезнью была непродолжительной. Уилсон ушел из жизни 8 ноября в возрасте 68 лет.

Семья ведущего назвала его «истинным национальным достоянием», подчеркнув, что он «принес радость вождения — от автомобилей на внутреннем сгорании до электромобилей — в наши дома».

Умер бывший ведущий Top Gear Квентин Уилсон
Общество
Квентин Уилсон

Свою телевизионную карьеру Уилсон начал в 1991 году, присоединившись к шоу BBC Top Gear, где работал вместе с Джереми Кларксоном и Джеймсом Мэем до завершения оригинального формата через десять лет.

После этого он перешел на Channel 5, где стал ведущим конкурирующего с Top Gear шоу Fifth Gear. К перезапущенному в 2002 году Top Gear он не возвращался.

Кроме того, в 2004 году Уилсон принял участие в шоу Strictly Come Dancing — британском танцевальном конкурсе. В нем участвуют пары, каждая из которых состоит из профессионального танцора и звезды телеэкрана. Общий балл за танец Уилсона до сих пор остается самым низким в истории программы.

Он также был активным защитником прав потребителей, поддерживая кампании, такие как FairFuel — за заморозку пошлин на топливо. По словам его семьи, в последнее время он «неустанно» работал в рамках кампании FairCharge, направленной на повышение доступности электромобилей.

«Наша кампания, основанная автомобильным журналистом Квентином Уилсоном, выдвигает на политическую повестку дня важнейшие вопросы стоимости зарядки, инфраструктуры, качества воздуха и доступности электромобилей», — говорится на сайте FairCharge.

