В Екатеринбурге загорелся склад стройматериалов на 800 кв. м

Video

В Екатеринбурге загорелся склад со строительными материалами, сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального МЧС.

Площадь пожара составила 800 кв. м.

В ликвидации пожара принимают участие 12 единиц спецтехники и 40 человек личного состава. В 21:06 по местному времени (19:06 мск) ведомство сообщило, что пожар локализован.

В октябре на складе в промзоне в Екатеринбурге произошел пожар на 900 кв. м. В ликвидации возгорания принимали участие 30 пожарных и 12 единиц техники. Горел мебельный склад.

Здание, в котором начался пожар, расположено на одной технической площадке с Уральским турбинным заводом. Представители завода уточнили, что «возгорание произошло на соседнем предприятии по производству мебели», а на самом заводе пожара нет.