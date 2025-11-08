В Екатеринбурге загорелся склад стройматериалов на 800 кв. м
В Екатеринбурге загорелся склад со строительными материалами, сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального МЧС.
Площадь пожара составила 800 кв. м.
В ликвидации пожара принимают участие 12 единиц спецтехники и 40 человек личного состава. В 21:06 по местному времени (19:06 мск) ведомство сообщило, что пожар локализован.
В октябре на складе в промзоне в Екатеринбурге произошел пожар на 900 кв. м. В ликвидации возгорания принимали участие 30 пожарных и 12 единиц техники. Горел мебельный склад.
Здание, в котором начался пожар, расположено на одной технической площадке с Уральским турбинным заводом. Представители завода уточнили, что «возгорание произошло на соседнем предприятии по производству мебели», а на самом заводе пожара нет.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами
Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России
NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев