В Москве на речном электротрамвае произошло задымление

В Москве произошло задымление на речном электротрамвае «Чечера»

В Москве, у причала «Новоспасский», произошло задымление на речном электротрамвае «Чечера», сообщили РБК в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Инцидент произошел в субботу, 8 ноября, около 16:55 мск.

Во время паузы между рейсами помощник капитана заметил задымление в носовой части судна. Предварительно, причиной стало короткое замыкание. Пострадавших не было, пассажирский салон повреждений не получил.

«Чечера» — речное пассажирское электросудно на 50 пассажиров для круглогодичных регулярных маршрутов в Москве, включая «Киевский» — «Парк Фили», «ЗИЛ» — «Печатники» и «ЗИЛ» — «Новоспасский». На судне установлены два электродвигателя по 134 кВт и батареи емкостью до 470 кВт·ч, обеспечивающие скорость около 15 км/ч.

В Вологодской области произошло задымление электровоза
Общество
Фото:Северо-Западная транспортная прокуратура

В середине сентября в Санкт-Петербурге, в районе Гладкого острова, произошло задымление грузового судна.

Транспортная прокуратура организовала по факту задымления проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований.

По данным «Фонтанки», задымление произошло на балкерном судне «Хонг Сянг» под панамским флагом, прибывшем накануне из Южной Кореи.

