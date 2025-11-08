В Москве на речном электротрамвае произошло задымление
В Москве, у причала «Новоспасский», произошло задымление на речном электротрамвае «Чечера», сообщили РБК в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».
Инцидент произошел в субботу, 8 ноября, около 16:55 мск.
Во время паузы между рейсами помощник капитана заметил задымление в носовой части судна. Предварительно, причиной стало короткое замыкание. Пострадавших не было, пассажирский салон повреждений не получил.
«Чечера» — речное пассажирское электросудно на 50 пассажиров для круглогодичных регулярных маршрутов в Москве, включая «Киевский» — «Парк Фили», «ЗИЛ» — «Печатники» и «ЗИЛ» — «Новоспасский». На судне установлены два электродвигателя по 134 кВт и батареи емкостью до 470 кВт·ч, обеспечивающие скорость около 15 км/ч.
В середине сентября в Санкт-Петербурге, в районе Гладкого острова, произошло задымление грузового судна.
Транспортная прокуратура организовала по факту задымления проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований.
По данным «Фонтанки», задымление произошло на балкерном судне «Хонг Сянг» под панамским флагом, прибывшем накануне из Южной Кореи.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами
Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России
NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев