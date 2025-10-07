В Вологодской области произошло задымление электровоза
В Вологодской области во время стоянки на станции Вологда-1 произошло задымление локомотива электровоза, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
«По предварительным данным, 6 октября на станции Вологда-1 во время стоянки произошло задымление локомотива грузового поезда. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что задымление уже ликвидировали, никто не пострадал. В связи с инцидентом четыре пассажирских поезда задержали на 13-25 минут.
Вологодская транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.
В июле задымление произошло в производственном помещении на станции «Москва-Товарная-Киевская». В МЖД уточнили, что никто не пострадал, задымление было ликвидировано собственными силами.
