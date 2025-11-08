 Перейти к основному контенту
В Димитровграде проверят невыплату зарплат строителям ядерной установки

Депутат Госдумы и бывший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на совещании в Димитровграде
Депутат Госдумы и бывший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на совещании в Димитровграде (Фото: sergeymorozov73 / Telegram)

Прокуратура Ульяновской области начала проверку соблюдения трудового законодательства в обособленном подразделении АО «Институт «Оргэнергострой» в Димитровграде, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В рамках проверки представители региональной и городской прокуратуры выехали в офис компании и на строительную площадку. Как сообщили в ведомстве, в ходе проверки были выявлены нарушения требований трудового законодательства, для устранения которых будут приняты меры прокурорского реагирования.

АО «Институт «Оргэнергострой» — компания, специализирующаяся на проектировании, управлении строительством и техническом сопровождении объектов атомной энергетики и промышленной инфраструктуры. Организация выполняет функции технического заказчика, генподрядчика и консультанта на площадках «Росатома», в том числе при возведении исследовательских реакторов, энергоблоков АЭС и других высокотехнологичных объектов.

Общество
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Депутат Госдумы и бывший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил в телеграм-канале о забастовке сотрудников «Оргэнергостроя» из-за задержек зарплат. По его словам, проблемы с выплатами начались летом и к осени привели к тому, что часть работников не вышла на работу.

«Зарплаты не выплачиваются месяцами, нет ясности, что будет дальше, а руководство компании, похоже, предпочитает хранить тишину», — написал Морозов.

В организации работают 583 человека, рассказал Морозов и добавил, что часть сотрудников была отправлена в отпуск без содержания, а те, кто продолжал работать, не получили заработанное к началу ноября. «Более того, те, кто улетел в командировки, вернуться также не могут, вынуждены «скидываться» на билеты. Реакции никакой ни от кого на сегодня нет. Куда не обращались-никаких ответов!», — отметил он.

«Росатом» прокомментировал РБК ситуацию с забастовкой на строительстве МБИР в Димитровграде. Представители корпорации отметили, что работы по сооружению реактора продолжаются в штатном режиме, в соответствии с договорами и сроками.

«Главным приоритетом госкорпорации является сохранение команды, задействованной на площадке сооружения МБИР. «Росатом» прилагает все усилия для достижения этой цели», — сообщили в корпорации.

При этом сотрудникам, желающим сменить место работы, предоставляется поддержка, включая правовую помощь и содействие в поиске новой работы. Госкорпорация подчеркнула, что все свои обязательства перед «Оргэнергостроем» она выполнила в полном объеме.

«Оргэнергострой» строит в Димитровграде исследовательскую ядерную установку на базе многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР), пишет «Коммерсантъ». Заказчик — «Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (НИИАР). Договор на 33,3 млрд руб. подписали в 2020-м, завершиться работы должны к июлю 2027 года.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Ульяновская область Димитровград забастовка прокуратура проверка Росатом
