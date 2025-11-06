Ульяновские врачи пожаловались, что потеряли в зарплате после индексации

Индексация зарплаты сотрудникам Центральной городской клинической больницы (ГУЗ ЦГКБ) Ульяновска привела к снижению выплат некоторым из них, пишет «Российская газета» со ссылкой на обращение медиков к депутату Госдумы Алексею Куринному.

Согласно данным регионального минздрава, которые приводит издание, за период с января по август 2025 года специалисты с высшим медицинским образованием в ЦГКБ Ульяновска получали в месяц 109 479,8 руб. Что касается зарплаты среднего медперсонала, то она за этот же период составила в среднем 59 112,2 руб.

Весной 2025 года правительство Ульяновской области проиндексировало оклады медработников всех категорий. Это было сделано за счет стимулирующих выплат, уточняет «Улпресса».

«Увеличение окладной части и компенсационных выплат должно осуществляться в пределах имеющегося фонда оплаты труда — при условии уменьшения объема стимулирующих выплат (за исключением фиксированных выплат)», — цитирует издание письмо ульяновского минздрава, разосланного руководителям учреждений здравоохранения.

Иными словами, как объясняет Куринный, повышение зарплаты произошло за счет перераспределения внутри самой ее суммы, а не за счет ее реального увеличения.

По словам депутата, проблема в недостатке финансирования и в низком фонде оплаты труда, из которого не получается платить достаточно за ставку. Тогда как в ЦГКБ Ульяновска коэффициент совместительства у врачей — 1,9, у медсестер — 2,1.

РБК направил запросы в ГУЗ ЦГКБ Ульяновска и министерство здравоохранения Ульяновской области.