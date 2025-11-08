Лазерную систему LazerBuzz научили уничтожать дроны за 0,5 секунды

Лазерная система противодействия беспилотникам LazerBuzz способна уничтожать дроны за 0,5 секунды. Об этом сообщает ТАСС.

«Были проведены успешные испытания лазерной системы противодействия дронам LazerBuzz в рамках проекта «Посох», которая получила опцию работы в автоматическом режиме. В ходе испытаний установка поразила FPV-дроны за 0,5 секунды», — заявили разработчики. Система готова к использованию, в настоящее время согласуется план поставок.

Испытания системы прошли в рамках проекта «Посох», она получила опцию работы в автоматическом режиме. Изделие, как рассказали разработчики, можно использовать для защиты тыловой инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов. Специалисты добавили, что ее можно применять как альтернативу системам РЭБ, которые не так эффективны в борьбе с беспилотниками.

Рабочая дистанция компактной системы составляет 600–700 м. При помощи лазера поражается батарея дрона, но, воспламеняясь, беспилотник может пролететь еще около 300 м.