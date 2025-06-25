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В Махачкале в жилом доме сорвался в шахту лифт с людьми

В Махачкале в жилом доме сорвался в шахту лифт с людьми
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В многоквартирном доме в Махачкале рухнул в шахту лифт с людьми, сообщила в телеграм-канале пресс-служба прокуратуры Дагестана.

По данным ведомства, инцидент произошел 25 июня в доме, расположенном на ул. Гапцахской.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Дагестану, в результате падения лифта были госпитализированы пять человек, включая одного ребенка. На момент аварии в лифте находились девять человек.

Дом не был введен в эксплуатацию, сообщили агентству в пресс-службе администрации Махачкалы.

Прокуратура Дагестана проводит проверку. РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации Махачкалы.

Лифт с пассажирами сорвался в шахту в Ленинградской области
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В конце мая в Астрахани в одном из многоквартирных домов с шестого этажа упал лифт с пассажирами. В момент падения в кабине находились пятеро — супружеская пара, двое детей в возрасте четырех и семи лет, а также брат женщины.

Аварийная система остановки сработала, но в результате происшествия семилетний мальчик получил ушиб ноги.

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Дагестан Махачкала лифты падение лифта новости
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