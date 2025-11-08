 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Бывший замминистра обороны стал замсекретаря Совбеза

Путин назначил замминистра обороны Андрея Булыгу замсекретаря Совбеза
Андрей Булыга
Андрей Булыга (Фото: Минобороны России)

Президент Владимир Путин назначил генерал-полковника Андрея Булыгу заместителем секретаря Совета безопасности России. Ранее он занимал пост заместителя министра обороны, следует из указа президента.

«Назначить Булыгу Андрея Михайловича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — сообщается в документе.

Новым заместителем министра обороны стал генерал-полковник Александр Санчик, прежде занимавший пост командующего войсками Южного военного округа.

Командующий группировкой «Юг» стал замминистра обороны
Политика
Андрей Белоусов и Александр Санчик

Булыга родился 13 октября 1968 года. В 1990 году окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище, в 1999 году — Военную академию материально-технического обеспечения, а в 2010 году — Военную академию Генерального штаба.

С декабря 2012 года Булыга занимал должность заместителя командующего Центральным военным округом по тыловому обеспечению, а с февраля 2018 года — заместителя командующего Западным военным округом по тыловому обеспечению. Свои обязанности в качестве заместителя министра обороны России по материально-техническому обеспечению ВС России выполнял с 11 марта 2024 года, сменив на посту Алексея Кузьменкова.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Совбез должность увольнение
Материалы по теме
Суд обязал губернатора Амурской области уволить замминистра юстиции
Политика
Генерал-полковник Фомин уйдет в отставку с поста замминистра обороны
Политика
Расследование дела против экс-замминистра обороны Попова завершили
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 12:49
Федор Емельяненко проведет реванш с Кро Копом по правилам бокса Спорт, 14:45
Немецкий министр пересядет на обычный рейс из-за поломки своего самолета Политика, 14:44
Байден заявил, что Трамп позорит США работой «только на миллиардеров» Политика, 14:41
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Турецкий паром прошел осмотр в порту Сочи и ждет разрешения ФСБ Общество, 14:39
Бывший замминистра обороны стал замсекретаря Совбеза Политика, 14:37
Хегсет потребовал от оборонных компаний ускорить разработки или исчезнуть Политика, 14:16
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10
Евросоюз запланировал создать центр борьбы с «дезинформацией из России» Политика, 14:09
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Сотрудник золоторудного месторождения погиб при сходе лавины на Камчатке Общество, 14:00
До взрыва в Куркино жители дома заметили утечку газа Общество, 13:55
Россиянин впервые с 2018 года завоевал медаль на ЧМ по пулевой стрельбе Спорт, 13:50
Командующий группировкой «Юг» стал замминистра обороны Политика, 13:46