Бывший замминистра обороны стал замсекретаря Совбеза

Андрей Булыга (Фото: Минобороны России)

Президент Владимир Путин назначил генерал-полковника Андрея Булыгу заместителем секретаря Совета безопасности России. Ранее он занимал пост заместителя министра обороны, следует из указа президента.

«Назначить Булыгу Андрея Михайловича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — сообщается в документе.

Новым заместителем министра обороны стал генерал-полковник Александр Санчик, прежде занимавший пост командующего войсками Южного военного округа.

Булыга родился 13 октября 1968 года. В 1990 году окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище, в 1999 году — Военную академию материально-технического обеспечения, а в 2010 году — Военную академию Генерального штаба.

С декабря 2012 года Булыга занимал должность заместителя командующего Центральным военным округом по тыловому обеспечению, а с февраля 2018 года — заместителя командующего Западным военным округом по тыловому обеспечению. Свои обязанности в качестве заместителя министра обороны России по материально-техническому обеспечению ВС России выполнял с 11 марта 2024 года, сменив на посту Алексея Кузьменкова.