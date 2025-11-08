 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Командующий группировкой «Юг» стал замминистра обороны

Путин назначил генерал-полковника Санчика замминистра обороны
Президент также назначил нового секретаря Совбеза. Им стал генерал-полковник Андрей Булыга, которого в то же время освободили от должности замминистра обороны
Андрей Белоусов и Александр Санчик
Андрей Белоусов и Александр Санчик (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Генерал-полковник Александр Санчик назначен заместителем министра обороны, указ подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

Кроме этого Путин назначил нового заместителя секретаря Совета безопасности. Им стал генерал-полковник Андрей Булыга.

Около года назад, в прошлом ноябре, Санчик стал временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Юг». В конце октября Санчик докладывал министру обороны Андрею Белоусову, прибывшему с инспекцией на передовой пункт управления одного из соединений, о взятии Дроновки в ДНР.

Российская группировка «Юг» была создана из подразделений Южного военного округа. Они вели бои в районе городов Часов Яр и Курахово, а также к югу и востоку от Северска в ДНР.

С 2020 года Санчик занимал пост командующего 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа, а в 2023 году занимал должность первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.

15 мая 2024 года присутствовал на совещании у президента как временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа.

Александр Санчик родился в 1966 году. Окончил Ташкентское высшее танковое училище в 1989 году и Военную академию Генерального штаба в 2017 году.

Служил на командных должностях от командира танкового взвода до заместителя командующего армией Южного военного округа. Награжден орденами «За военные заслуги» и Жукова. 18 февраля 2022 года президент Путин присвоил ему звание генерал-лейтенанта.

Путин назначил спецпредставителя по вопросам климата и водных ресурсов
Политика
Руслан&nbsp;Эдельгериев

Сенчика и Булыгу с назначением на новые посты также освободили от занимаемых должностей.

Андрей Булыга родился 13 октября 1968 года в Талды-Курганской области Казахской ССР. Окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище Минобороны, Военную академию тыла и транспорта имени генерала армии А.В. Хрулева, а также Военную академию Генштаба ВС России.

С февраля по октябрь 2011 года занимал должность замначальника отдела управления департамента планирования и координации материально-технического обеспечения Минобороны. После чего до 2012 года работал начальником управления планирования и координации материально-технического обеспечения Центрального военного округа.

Затем, до 2018 года, занимал пост заместителя командующего войсками по материально-техническому обеспечению Центрального военного округа, а до 2024 года — Западного военного округа. В марте 2024 года Путин назначил его замглавы Минобороны.

Булыга награжден, в частности, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Мужества и Александра Невского, а также рядом других медалей.

