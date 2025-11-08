 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Немецкий министр пересядет на обычный рейс из-за поломки своего самолета

Spiegel: глава МИД Германии полетит в Колумбию гражданским бортом из-за поломки
Йоханн Вадефуль
Йоханн Вадефуль (Фото: Alicia Windzio / dpa / Global Look Press)

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль полетит с визитом в Колумбию и Канаду на гражданском самолете, поскольку специальный борт перестал функционировать, сообщает Spiegel.

О турне Вадефуля по Латинской Америке и Канаде сообщили 7 ноября, вылет был запланирован на следующий день. Однако поездку отложили из-за технической неисправности правительственного борта, на котором дипломат должен был лететь вместе с журналистами.

Самолет немецких ВВС обстреляли пиротехникой после взлета с авиабазы
Политика
Фото:Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Представители Spiegel также должны были находиться на борту, их проинформировали об отсрочке полета. Как отмечает газета, система противообледенительной защиты Airbus A350 оказалась неисправной.

По данным Spiegel, по прибытии в Колумбию Вадефуль планировал принять участие в совместном саммите ЕС и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) в городе Санта-Марта. Маршрут Вадефуля включал поездку из Колумбии в Боливию. После дипломат должен направиться в Канаду, где планирует принять участие во встрече министров иностранных дел G7 11 ноября.

Spiegel пишет, что Вадефуль планирует добраться до Колумбии на гражданском рейсе. Затем за ним последует самолет меньшего размера Global из VIP-транспортной эскадрильи ВВС Германии, который позволит ему завершить оставшиеся встречи.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Егор Алимов
Германия Колумбия МИД Германии
