Немецкий министр пересядет на обычный рейс из-за поломки своего самолета

Йоханн Вадефуль (Фото: Alicia Windzio / dpa / Global Look Press)

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль полетит с визитом в Колумбию и Канаду на гражданском самолете, поскольку специальный борт перестал функционировать, сообщает Spiegel.

О турне Вадефуля по Латинской Америке и Канаде сообщили 7 ноября, вылет был запланирован на следующий день. Однако поездку отложили из-за технической неисправности правительственного борта, на котором дипломат должен был лететь вместе с журналистами.

Представители Spiegel также должны были находиться на борту, их проинформировали об отсрочке полета. Как отмечает газета, система противообледенительной защиты Airbus A350 оказалась неисправной.

По данным Spiegel, по прибытии в Колумбию Вадефуль планировал принять участие в совместном саммите ЕС и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) в городе Санта-Марта. Маршрут Вадефуля включал поездку из Колумбии в Боливию. После дипломат должен направиться в Канаду, где планирует принять участие во встрече министров иностранных дел G7 11 ноября.

Spiegel пишет, что Вадефуль планирует добраться до Колумбии на гражданском рейсе. Затем за ним последует самолет меньшего размера Global из VIP-транспортной эскадрильи ВВС Германии, который позволит ему завершить оставшиеся встречи.