Военная операция на Украине⁠,
Двое человек пострадали при атаке дронов на Саратов

Бусаргин: двое мирных жителей пострадали при атаке дронов на Саратов
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: busargin_r / Telegram
В результате атаки БПЛА на Саратов двое человек получили травмы средней тяжести, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в телеграм-канале.

«Им оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре. Есть также повреждения автомобилей. Владельцам транспортных средств будет оказана материальная помощь после проведения независимой оценки», — добавил губернатор.

Бусаргин отметил, что угроза атаки БПЛА в городе снята. Ее объявили около 3:00 мск. Поврежден один многоквартирный жилой дом — в части квартир выбиты окна.

В российских регионах за ночь уничтожили 79 украинских дронов
Политика

На фоне беспилотной опасности аэропорт Саратова (Гагарин) ввел ограничения на полеты в 2:03 мск. Позже ограничения в нем сняли, они действовали на протяжении четырех часов.

В ночь на 8 ноября над десятью российскими регионами средства ПВО уничтожили 79 беспилотников. Больше всего дронов уничтожили в небе над Ростовской областью — 36. Также три беспилотника сбили над Саратовской областью.

Позже Минобороны отчиталось о перехвате трех беспилотников над Московским регионом, Калужской и Смоленской областями в период с 7:00 до 9:00 мск.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Саратов Роман Бусаргин БПЛА дроны
