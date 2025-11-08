 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Ленинградской области объявили беспилотную опасность

Дрозденко: в Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

На всей территории Ленинградской области объявлена опасность БПЛА, сообщил глава региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.

«Возможно понижение скорости мобильного интернета», — предупредил губернатор.

Минобороны сообщило о перехвате трех беспилотников в период с 7:00 до 9:00 мск. По одному дрону уничтожили в Московском регионе, Калужской и Смоленской областях.

В ночь на 8 ноября над десятью российскими регионами средства ПВО уничтожили 79 беспилотников. Больше всего дронов уничтожили в небе над Ростовской областью — 36.

Системы ПВО сбили дрон над Московским регионом
Политика
Москва

На фоне беспилотной опасности утром 8 ноября ограничения на полеты вводили аэропорты Вологды, Череповца, Пскова, Оренбурга, Уфы, Калуги, Ульяновска и Пензы. В двух последних аэропортах ограничения сняли.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Ленинградская область Александр Дрозденко дроны БПЛА
