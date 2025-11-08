В Ленинградской области объявили беспилотную опасность
На всей территории Ленинградской области объявлена опасность БПЛА, сообщил глава региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.
«Возможно понижение скорости мобильного интернета», — предупредил губернатор.
Минобороны сообщило о перехвате трех беспилотников в период с 7:00 до 9:00 мск. По одному дрону уничтожили в Московском регионе, Калужской и Смоленской областях.
В ночь на 8 ноября над десятью российскими регионами средства ПВО уничтожили 79 беспилотников. Больше всего дронов уничтожили в небе над Ростовской областью — 36.
На фоне беспилотной опасности утром 8 ноября ограничения на полеты вводили аэропорты Вологды, Череповца, Пскова, Оренбурга, Уфы, Калуги, Ульяновска и Пензы. В двух последних аэропортах ограничения сняли.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине
Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти
HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО
В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах
СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа
На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»