Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Пскова ограничил взлет и посадку самолетов

Росавиация: аэропорт Пскова ограничил взлет и посадку самолетов для безопасности
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Пскова ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он. Об ограничениях Кореняко сообщил в 9:10 мск.

Меньше чем за час до этого Росавиация сообщила о введении аналогичных мер в аэропорту Оренбурга на фоне беспилотной опасности.

Также утром 8 ноября аналогичные ограничения также ввели аэропорты Ульяновска, Уфы, Калуги и Пензы. Во всех воздушных гаванях кроме пензенской ограничения продолжают действовать.

Егор Алимов
Псков Росавиация
