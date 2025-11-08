Росавиация: аэропорт Пскова ограничил взлет и посадку самолетов для безопасности

Аэропорт Пскова ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он. Об ограничениях Кореняко сообщил в 9:10 мск.

Меньше чем за час до этого Росавиация сообщила о введении аналогичных мер в аэропорту Оренбурга на фоне беспилотной опасности.

Также утром 8 ноября аналогичные ограничения также ввели аэропорты Ульяновска, Уфы, Калуги и Пензы. Во всех воздушных гаванях кроме пензенской ограничения продолжают действовать.