Аэропорт Пскова ограничил взлет и посадку самолетов
Аэропорт Пскова ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он. Об ограничениях Кореняко сообщил в 9:10 мск.
Меньше чем за час до этого Росавиация сообщила о введении аналогичных мер в аэропорту Оренбурга на фоне беспилотной опасности.
Также утром 8 ноября аналогичные ограничения также ввели аэропорты Ульяновска, Уфы, Калуги и Пензы. Во всех воздушных гаванях кроме пензенской ограничения продолжают действовать.
