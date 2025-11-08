Аэропорт Оренбурга ввел ограничения на полеты

В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

О принятых мерах Кореняко сообщил в 08:21 мск.

Утром 8 ноября аналогичные ограничения также ввели аэропорты Ульяновска, Уфы, Калуги и Пензы. Во всех воздушных гаванях кроме пензенской ограничения продолжают действовать.

В ночь на 8 ноября ограничения также вводили аэропорты Волгограда и Саратова. В них уже сняли запрет на полеты.

За ночь средства ПВО перехватили 79 украинских дронов, сообщило Минобороны