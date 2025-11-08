Еще два российских аэропорта приостановили полеты
Аэропорты Калуги (Грабцево) и Уфы приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.
Ранее ограничения сняли в аэропортах Саратова и Волгограда. В авиагавани Пензы они продолжают действовать.
Российские аэропорты вводят ограничения на фоне угрозы атаки беспилотников. В Волгоградской области отразили удар дронов на объекты энергетики.
В Саратове в результате атаки БПЛА пострадал человек.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине
Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти
HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО
В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах
СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа
На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»