В аэропортах Калуги и Уфы ввели ограничения на полеты

Еще два российских аэропорта приостановили полеты

Военная операция на Украине

Аэропорты Калуги (Грабцево) и Уфы приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.

Ранее ограничения сняли в аэропортах Саратова и Волгограда. В авиагавани Пензы они продолжают действовать.

Российские аэропорты вводят ограничения на фоне угрозы атаки беспилотников. В Волгоградской области отразили удар дронов на объекты энергетики.

В Саратове в результате атаки БПЛА пострадал человек.