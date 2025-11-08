 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Еще два российских аэропорта приостановили полеты

В аэропортах Калуги и Уфы ввели ограничения на полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Калуги (Грабцево) и Уфы приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.

Ранее ограничения сняли в аэропортах Саратова и Волгограда. В авиагавани Пензы они продолжают действовать.

В Саратове в результате атаки дронов пострадал человек
Политика

Российские аэропорты вводят ограничения на фоне угрозы атаки беспилотников. В Волгоградской области отразили удар дронов на объекты энергетики. 

В Саратове в результате атаки БПЛА пострадал человек.

Авторы
Теги
Полина Минаева
Калуга Уфа ограничения аэропорты
