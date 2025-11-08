Убитый в ОАЭ криптобизнесмен оставил долги в России на ₽7 млн

Убитый в ОАЭ с супругой криптобизнесмен Роман Новак оставил в России долги более чем на ₽7 млн, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось «РИА Новости». Также об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В отношении Новака возбуждено девять исполнительных производств. Как указано в материалах, шесть исполнительных производств прекращены из-за отсутствия у него имущества.

Криптотрейдер и его жена Анна были убиты в начале октября в ОАЭ. Супругов обманом вывезли на виллу и хотели похитить средства Новака с криптокошелька, но он оказался пуст, после чего пару убили.

По словам представителя МВД Ирины Волк, несколько человек задержаны в Санкт-Петербурге, Ставропольском и Краснодарском краях. Обвиняемые похитили супругов с целью вымогательства криптовалюты, впоследствии они убили их, а тела закопали в пустынной местности, сообщила Волк. Сообщники помогали организовать похищение, арендовав автомобили и помещения, где удерживали пару.

По делу об убийстве супругов Новак Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал троих обвиняемых. Это Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин. «Фонтанка» также писала о задержании четырех пособников.

В ноябре 2020 года Роман Новак был приговорен к шести годам лишения свободы за мошенничество. Суд установил, что он разработал план хищения $100 тыс. у совладельца и инвестора проекта «Спорт в народ».