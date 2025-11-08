 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Убитый в ОАЭ криптобизнесмен оставил долги в России на ₽7 млн

Убитый в ОАЭ криптобизнесмен оставил долги в России на 7 млн руб

Убитый в ОАЭ с супругой криптобизнесмен Роман Новак оставил в России долги более чем на ₽7 млн, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось «РИА Новости». Также об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В отношении Новака возбуждено девять исполнительных производств. Как указано в материалах, шесть исполнительных производств прекращены из-за отсутствия у него имущества.

Криптотрейдер и его жена Анна были убиты в начале октября в ОАЭ. Супругов обманом вывезли на виллу и хотели похитить средства Новака с криптокошелька, но он оказался пуст, после чего пару убили.

МВД показало кадры задержания фигурантов дела об убийстве криптотрейдера
Общество

По словам представителя МВД Ирины Волк, несколько человек задержаны в Санкт-Петербурге, Ставропольском и Краснодарском краях. Обвиняемые похитили супругов с целью вымогательства криптовалюты, впоследствии они убили их, а тела закопали в пустынной местности, сообщила Волк. Сообщники помогали организовать похищение, арендовав автомобили и помещения, где удерживали пару.

По делу об убийстве супругов Новак Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал троих обвиняемых. Это Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин. «Фонтанка» также писала о задержании четырех пособников.

В ноябре 2020 года Роман Новак был приговорен к шести годам лишения свободы за мошенничество. Суд установил, что он разработал план хищения $100 тыс. у совладельца и инвестора проекта «Спорт в народ».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Полина Минаева
Долги ОАЭ бизнесмен убийство криптовалюты
Материалы по теме
Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве криптоинвестора Новака
Политика
Криптомошенника Новака с женой убили в ОАЭ. Что известно о его бизнесе
Политика
СК рассказал о встрече криптомошенника Новака перед убийством
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 07 ноя, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 07 ноя, 09:47
Еще два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 06:52
Убитый в ОАЭ криптобизнесмен оставил долги в России на ₽7 млн Бизнес, 06:50
Россиянам напомнили о самых длинных за 12 лет новогодних выходных Общество, 06:13
Экс-главу ЦРУ вызвали в суд из-за дела о «русском следе» в выборах в США Политика, 06:01
ЕС начал готовить 20-й пакет санкций против России и Белоруссии Политика, 05:37
Ростовский губернатор заявил об отражении «массированной воздушной атаки» Политика, 05:32
FT узнала «главное условие» ЕК для использования российских активов Политика, 05:23
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
В аэропорту Пензы второй раз за ночь ввели ограничения на полеты Политика, 05:15
В Кремле ответили на вопрос о дате прямой линии Путина Политика, 04:16
В Киеве, Харькове и Днепре прогремели взрывы Политика, 04:12
В Саратове в результате атаки дронов пострадал человек Политика, 04:06
ХАМАС передал Израилю тело еще одного заложника Политика, 03:52
Умер лауреат Нобелевской премии за открытие структуры ДНК Джеймс Уотсон Общество, 03:41
Sky News узнал о проблемах со слухом солдат Британии после тестов техники Политика, 03:04