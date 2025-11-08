Ростовский губернатор заявил об отражении «массированной воздушной атаки»

В ночь на 8 ноября силы ПВО отразили «массированную воздушную атаку» в Ростовской области, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники сбили в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах. «Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь в телеграм-канале.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. В ночь на 8 ноября ПВО сбила беспилотники над Курском.

В Волгоградской области отразили атаку дронов на объекты энергетики. По предварительным данным, повреждений жилых строений и пострадавших нет.

В Саратове в результате атаки дронов пострадал человек.