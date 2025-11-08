В аэропорту Пензы второй раз за ночь ввели ограничения на полеты
В аэропорту Пензы во второй раз в ночь на 8 ноября приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснил он.
До этого аэропорт Пензы приостанавливал прием и отправку рейсов в 23:50 мск. Ограничения сняли в 4:09 мск.
В ночь на 8 ноября полеты также приостановили аэропорты Волгограда и Саратова. Российские авиагавани вводят ограничения на фоне угроз атаки беспилотников.
ПВО сбила беспилотники над Курском, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
В Волгоградской области отразили атаку дронов на объекты энергетики. По предварительным данным, повреждений жилых строений и пострадавших нет.
В Саратове в результате атаки дронов пострадал человек.
