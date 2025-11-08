 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Пензы второй раз за ночь ввели ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Пензы во второй раз в ночь на 8 ноября приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснил он.

До этого аэропорт Пензы приостанавливал прием и отправку рейсов в 23:50 мск. Ограничения сняли в 4:09 мск. 

В Волгоградской области отразили атаку дронов на объекты энергетики
Политика

В ночь на 8 ноября полеты также приостановили аэропорты Волгограда и Саратова. Российские авиагавани вводят ограничения на фоне угроз атаки беспилотников.

ПВО сбила беспилотники над Курском, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В Волгоградской области отразили атаку дронов на объекты энергетики. По предварительным данным, повреждений жилых строений и пострадавших нет.

В Саратове в результате атаки дронов пострадал человек.

Авторы
Теги
Полина Минаева
аэропорты Пенза Росавиация приостановка полетов
