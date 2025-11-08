Ракетную опасность объявили в Орловской области
В Орловской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале.
«Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — напомнил он.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам. В ночь на 8 ноября ПВО сбила беспилотники над Курском, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
В Волгоградской области отразили атаку дронов на объекты энергетики. По предварительным данным, повреждений жилых строений и пострадавших нет.
