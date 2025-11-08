Третий российский аэропорт приостановил полеты
В аэропорту Саратова (Гагарин) приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.
Ранее ограничения ввели в аэропортах Пензы и Волгограда.
Материал дополняется
