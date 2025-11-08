ПВО сбила дроны над Курском
Хинштейн: система ПВО сбила дроны над Курском
Над Курском сработала система ПВО, были сбиты украинские беспилотники, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.
В результате атаки есть повреждения частных домов, заявил он.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине
Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти
HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО
В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах
СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа
На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»