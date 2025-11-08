 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

ПВО сбила дроны над Курском

Хинштейн: система ПВО сбила дроны над Курском
Сюжет
Военная операция на Украине

Над Курском сработала система ПВО, были сбиты украинские беспилотники, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

В результате атаки есть повреждения частных домов, заявил он.

В Черном море военные уничтожили семь морских дронов ВСУ
Политика
Фото:Влад Смилянец / Reuters

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Курская область Александр Хинштейн ПВО
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
