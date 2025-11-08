Хинштейн: система ПВО сбила дроны над Курском

Военная операция на Украине

Над Курском сработала система ПВО, были сбиты украинские беспилотники, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

В результате атаки есть повреждения частных домов, заявил он.

Материал дополняется