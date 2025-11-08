Умер режиссер Ли Тамахори, снявший Пирса Броснана в роли Бонда

Умер новозеландский режиссер Ли Тамахори, сообщила радиостанция Radio New Zealand (RNZ). Он умер дома в окружении близких, говорится в сообщении семьи режиссера.

Тамахори — представитель народа Нгати Пороу, родился в Веллингтоне. Дебютная кинолента режиссера — «Когда-то были воинами». Среди его известных работ — фильмы «Скала Малхолланд» и «Двойник дьявола», а также сериалы «Сопрано» и «Миллиарды».

Также в числе работ Тамахори — фильм о Джеймсе Бонде «Умри, но не сейчас» (2002), где ирландский актер Пирс Броснан в четвертый и последний раз сыграл агента 007.