Умер режиссер Ли Тамахори, снявший Пирса Броснана в роли Бонда
Умер новозеландский режиссер Ли Тамахори, сообщила радиостанция Radio New Zealand (RNZ). Он умер дома в окружении близких, говорится в сообщении семьи режиссера.
Тамахори — представитель народа Нгати Пороу, родился в Веллингтоне. Дебютная кинолента режиссера — «Когда-то были воинами». Среди его известных работ — фильмы «Скала Малхолланд» и «Двойник дьявола», а также сериалы «Сопрано» и «Миллиарды».
Также в числе работ Тамахори — фильм о Джеймсе Бонде «Умри, но не сейчас» (2002), где ирландский актер Пирс Броснан в четвертый и последний раз сыграл агента 007.
