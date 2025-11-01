Умер британский оскароносный режиссер Питер Уоткинс
Британский режиссер Питер Уоткинс, известный по фильму «Военная игра» (1966), скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает The Guardian.
Как говорится в заявлении семьи режиссера, Уоткинс умер в четверг, 30 октября, в больнице в коммуне Бурганеф во Франции, где он проживал в течение 25 лет.
«Мир кино теряет одного из своих самых проницательных, изобретательных и не поддающихся классификации представителей. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто поддерживал его на протяжении всей этой долгой и порой одинокой борьбы», — говорится в сообщении родных Уоткинса.
Питер Уоткинс родился 29 октября 1935 года в графстве Суррей. Окончил Королевскую академию драматического искусства в Лондоне. В 1962 году Уоткинс устроился на BBC, где работал режиссером документальных фильмов.
В 1965 году Уоткинс снял псевдодокументальный телевизионный фильм «Военная игра» о ядерном ударе по британскому городу Кентербери, однако BBC отказалась выпускать его эфир, посчитав «слишком ужасающим».
В 1966 году лента получила специальный приз Венецианского кинофестиваля, а в 1967 году удостоилась премии «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Из-за конфликта с руководством BBC Уоткинсу пришлось уволиться.
За свою карьеру режиссер снял 14 фильмов. Его работы характеризуются насыщенным политическим содержанием, а также сочетают в себе элементы драматического и документального кино.
