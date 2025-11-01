 Перейти к основному контенту
Умер британский оскароносный режиссер Питер Уоткинс

Питер Уоткинс, 1972 год
Питер Уоткинс, 1972 год (Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images)

Британский режиссер Питер Уоткинс, известный по фильму «Военная игра» (1966), скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Как говорится в заявлении семьи режиссера, Уоткинс умер в четверг, 30 октября, в больнице в коммуне Бурганеф во Франции, где он проживал в течение 25 лет.

«Мир кино теряет одного из своих самых проницательных, изобретательных и не поддающихся классификации представителей. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто поддерживал его на протяжении всей этой долгой и порой одинокой борьбы», — говорится в сообщении родных Уоткинса.

Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов
Общество
Геральд Бежанов

Питер Уоткинс родился 29 октября 1935 года в графстве Суррей. Окончил Королевскую академию драматического искусства в Лондоне. В 1962 году Уоткинс устроился на BBC, где работал режиссером документальных фильмов.

В 1965 году Уоткинс снял псевдодокументальный телевизионный фильм «Военная игра» о ядерном ударе по британскому городу Кентербери, однако BBC отказалась выпускать его эфир, посчитав «слишком ужасающим».

В 1966 году лента получила специальный приз Венецианского кинофестиваля, а в 1967 году удостоилась премии «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Из-за конфликта с руководством BBC Уоткинсу пришлось уволиться.

За свою карьеру режиссер снял 14 фильмов. Его работы характеризуются насыщенным политическим содержанием, а также сочетают в себе элементы драматического и документального кино.

Анастасия Луценко
режиссер смерть Великобритания
