 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Пензы ввели временные ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Пензы приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.

Ранее вечером 7 ноября прием и выпуск самолетов приостановили в аэропорту Волгограда. Авиагавани вводят ограничения в связи с угрозой атаки беспилотников.

За ночь над регионами России перехватили 11 дронов
Политика

По состоянию на 20:00 мск 7 ноября дежурными средствами ПВО над Белгородской, Курской и Брянской областями перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Полина Минаева
ограничения аэропорты Пенза
Материалы по теме
Economist рассказал о тактике дронов, которые дали России преимущество
Политика
Reuters сообщил об остановке работы НПЗ в Волгограде после атаки дронов
Политика
При ударе дрона по частному дому в Белгородской области погибла женщина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 07 ноя, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 07 ноя, 09:47
Госдеп раскрыл, о каких сделках договорились Трамп и Орбан Политика, 00:55
ПВО сбила дроны над Курском Политика, 00:41
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения на полеты Политика, 00:01
Юрия Николаева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве Общество, 00:00
Президент Польши заявил, что Туск мешает ему встретиться со спецслужбами Политика, 07 ноя, 23:42
Орбан добился разрешения Трампа закупать российскую нефть Политика, 07 ноя, 23:40
Отказавшейся покупать активы ЛУКОЙЛа Gunvor решили выдать $2,4 млрд Бизнес, 07 ноя, 23:25
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 07 ноя, 23:09
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты Политика, 07 ноя, 23:08
Стамбул выдал ордер на арест Нетаньяху по обвинению в геноциде Политика, 07 ноя, 23:01
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 07 ноя, 23:00
Какие сделки лидеры Центральной Азии заключили с Трампом в Белом доме Политика, 07 ноя, 22:55
Полпред Трутнев рассказал, как отстреливался из дома в Угледаре Политика, 07 ноя, 22:52
Новая жизнь старых стен: какими стали арт-кластеры Москвы Стиль, 07 ноя, 22:46