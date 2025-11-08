В аэропорту Пензы ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Пензы приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.

Ранее вечером 7 ноября прием и выпуск самолетов приостановили в аэропорту Волгограда. Авиагавани вводят ограничения в связи с угрозой атаки беспилотников.

По состоянию на 20:00 мск 7 ноября дежурными средствами ПВО над Белгородской, Курской и Брянской областями перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.