Юрия Николаева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Телеведущего Юрия Николаева похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище в Москве.
Николаев умер 4 ноября в возрасте 76 лет. По данным телеграм-канала SHOT, телеведущему стало плохо дома — он долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких.
Свои соболезнования родным и близким Николаева выразил президент России Владимир Путин.
Николаев родился в 1948 году в Кишиневе. Получил широкую известность как ведущий популярных музыкальных программ «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».
Среди наград Николаева — орден Почета (2014), орден Дружбы (2007), почетная грамота Президента Российской Федерации (2018), премия Правительства Российской Федерации в области культуры (2019).
