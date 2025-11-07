В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснил он.
В ночь на 7 ноября в аэропорту Волгограда также вводили временные ограничения. За это время на запасной аэродром «ушел» один самолет.
В российских аэропортах приостанавливают полеты в связи с угрозой атаки беспилотников. По состоянию на 20:00 мск 7 ноября дежурными средствами ПВО над Белгородской, Курской и Брянской областями перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.
