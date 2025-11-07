 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Волгограда приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснил он.

В ночь на 7 ноября в аэропорту Волгограда также вводили временные ограничения. За это время на запасной аэродром «ушел» один самолет.

В Белгородской области чиновница пострадала из-за удара дрона по машине
Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

В российских аэропортах приостанавливают полеты в связи с угрозой атаки беспилотников. По состоянию на 20:00 мск 7 ноября дежурными средствами ПВО над Белгородской, Курской и Брянской областями перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Полина Минаева
Волгоград ограничения аэропорты
Материалы по теме
Режим ЧС ввели в Волгореченске после атаки беспилотников
Политика
В Черном море военные уничтожили семь морских дронов ВСУ
Политика
За ночь над регионами России перехватили 11 дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 23:09
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты Политика, 23:08
Стамбул выдал ордер на арест Нетаньяху по обвинению в геноциде Политика, 23:01
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Какие сделки лидеры Центральной Азии заключили с Трампом в Белом доме Политика, 22:55
Полпред Трутнев рассказал, как отстреливался из дома в Угледаре Политика, 22:52
Новая жизнь старых стен: какими стали арт-кластеры Москвы Стиль, 22:46
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Крупнейшие авиакомпании США отменили сотни рейсов из-за шатдауна Общество, 22:42
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
ИИ становится частью команды: как цифровые «сотрудники» меняют бизнес Тренды, 22:29
Как Дальний Восток развивает новый хаб производства БАС в России Национальные проекты, 22:27
Концерту Limp Bizkit грозит отмена из-за заявлений солиста о России Общество, 22:20
Как расти технологическому бизнесу: три ключевых сервиса для инноваторов Отрасли, 22:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:06